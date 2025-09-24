Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vecinos del Fraccionamiento Los Ébanos de esta capital han cumplido un año y dos meses solicitando alumbrado público para el parque de su comunidad. Lo han hecho diariamente, sin descanso, y hoy inician la tercera semana y dos días consecutivos a oscuras.

La denuncia, enviada diariamente a los medios de comunicación a las propias autoridades, refleja no solo una falla técnica, sino una profunda insensibilidad institucional.

“No es posible que no podamos contar con un espacio digno para caminar y hacer deporte”, expresan en su mensaje. Las lámparas fundidas han sido contabilizadas, los reportes se han documentado, pero el Municipio sigue sin responder.

La situación en Los Ébanos no es aislada. Ciudad Victoria enfrenta una crisis de servicios públicos: calles llenas de baches, múltiples fugas de agua, y parques abandonados. La ciudadanía se pregunta qué se hizo con los recursos del programa de regularización de autos “chocolate”, que prometía mejoras visibles en infraestructura urbana.

¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORIDADES?

La omisión no es técnica, es política. Cuando una comunidad insiste durante más de un año y no recibe respuesta, el silencio se convierte en desprecio. La falta de alumbrado no solo afecta la movilidad nocturna, también pone en riesgo la seguridad, la salud y el derecho al espacio público.