Por Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, llevó a cabo cuatro cateos en distintos municipios de la entidad e inició carpetas de investigación por delitos relacionados con el manejo ilícito de hidrocarburos.

Los operativos fueron autorizados por un juez federal y ejecutados por la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con peritos de la institución, así como con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

En una primera intervención, realizada en la carretera Tampico-Mante, ejido Maclovio Herrera, municipio de Altamira, se aseguraron 700 litros de hidrocarburo, además de cubitanques, tanques, garrafas, cubetas, una bomba eléctrica, mangueras y diversos aditamentos utilizados para el almacenamiento y traslado del combustible.

El segundo cateo se efectuó en el libramiento Estación Manuel-González, en el municipio de González, donde se localizaron cinco cubitanques, ocho tanques, 43 garrafas, una bomba eléctrica, un extintor y tres mil litros de hidrocarburo.

En el tercer inmueble, situado sobre la carretera libramiento Estación Manuel, ejido Guadalupe Victoria, en el mismo municipio, fueron decomisados dos mil litros de hidrocarburo, además de 19 mangueras, siete bidones, 11 tambos y tres cubitanques. Finalmente, en un cuarto punto del libramiento Estación Manuel-González se aseguraron 700 litros adicionales, así como bidones, tambos y cubitanques, quedando también bajo resguardo el predio inspeccionado.

Todos los inmuebles y objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades. La FGR reiteró su compromiso con la sociedad en la persecución de los delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a realizar denuncias, de manera presencial o anónima, a través del número 899-921-9497 o en las oficinas ubicadas en Reynosa, Tamaulipas. (Martín Sánchez Treviño/La Jornada).