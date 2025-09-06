Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJET) informó que en relación con los hechos ocurridos ayer jueves sobre la carretera Victoria-Reynosa, donde un menor perdió la vida y sus padres resultaron heridos, los dictámenes permiten al momento presuponer que los disparos fueron hechos por personas que tripulaban dos vehículos, uno rojo y otro blanco.

Tras realizar diversas entrevistas y revisar los dictámenes en materia de tránsito terrestre, criminalística de campo, balística forense, entre otros, el vehículo donde viajaban las víctimas fue interceptado por dos automotores, uno de color blanco y otro rojo, y de este último se realizaron detonaciones al auto de las víctimas.

Con el cúmulo de información con la que se cuenta hasta el momento, se tiene conocimiento que los hechos ocurrieron cuando los integrantes de esta familia transitaban de Ciudad Victoria a Reynosa cuando recibieron disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FGET, una unidad de la Policía Investigadora circulaba por el lugar, la cual fue agredida con disparos de arma de fuego por los tripulantes de una unidad de color blanco, por lo cual los elementos de Investigación repelieron la agresión y retornaron en persecución de los agresores, percatándose que la unidad de las víctimas se encontraba detenida con impactos de arma de fuego por lo que descendieron para solicitar apoyo al percatarse de que los tripulantes se encontraban heridos.

“Es de mencionar que horas más tarde fue localizado abandonado un vehículo NP300, Nissan color blanco con impactos de armas de fuego, en cuyo interior entre otros objetos se localizaron un arma de fuego, cargadores, chalecos balísticos y poncha-llantas, el cual coincide con las características del vehículo agresor de la familia y de los agentes de la Unidad de la Policía Investigadora.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de realizar las acciones correspondientes para el esclarecimiento de estos lamentables hechos, la forma como se desarrollaron y dar con los responsables de los mismos, aun cuando se trate de servidores públicos de esta institución”, expone la dependencia.