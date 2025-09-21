Por Redacción

Jaumave, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendía un accidente con volcadura en la Carretera Federal 101 a la altura del paraje conocido como Balcón Chihue, en el municipio de Jaumave.

Un automóvil terminó volcado sobre el Balcón del Chihue, de donde un hombre salió por sus propios medios.

Sin embargo los cuerpos de emergencia seguían trabajando en el lugar tratando de rescatar a dos mujeres.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) exhortaba a los automovilistas a extremar precauciones al conducir.