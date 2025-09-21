Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Durante recorridos de seguridad en la zona centro de Burgos, elementos de la Guardia Estatal recibieron el reporte de una persona sin vida en el ejido Lázaro Cárdenas, informó la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al trasladarse al lugar, se entrevistaron con habitantes, quienes refirieron que en el ejido La Colmena un vehículo color blanco realizó detonaciones.

Autoridades confirmaron el hallazgo de un masculino sin vida por proyectil de arma de fuego.

Mientras la Guardia Estatal realizaba las investigaciones correspondientes, ciudadanos del municipio de Burgos divulgaron en redes sociales textos y videos confirmando que la persona asesinada de un balazo en el ejido La Colmena era el exalcalde del PAN en Burgos, Jorge Eleazar Galván García.