Por Redacción

Abasolo, Tamaulipas.- Un elemento de la Guardia Estatal con formación en medicina táctica brindó los primeros auxilios a un motociclista que resultó lesionado en un accidente ocurrido en la carretera que conecta a la salida con el ejido Gildardo Magaña de Abasolo.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia se localizó una motocicleta tirada a un costado de la cinta asfáltica y a un hombre con lesiones visibles en diversas partes del cuerpo.

De inmediato, el elemento estatal puso en práctica sus conocimientos médicos para estabilizar al accidentado, mientras se esperaba la llegada de unidades de emergencias.