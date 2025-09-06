Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en seguimiento a un reporte del C5i, unidades de la Guardia Estatal en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguraron un inmueble con datos de probable comisión de hechos delictivos en el ejido El Olivo, de Victoria.

En el lugar se liberó a una persona que manifestó haber sido privada de su libertad el día de ayer afuera de su domicilio.

Durante la inspección también se aseguraron cinco chalecos tácticos, 12 cargadores, más de 80 cartuchos de diferentes calibres y dos armas cortas.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para el procesamiento correspondiente, indicó la instancia en un breve comunicado.