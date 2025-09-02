Por Tamara Segura Herrera/Maestra en Antropología Social y Doctora en Ciencias Sociales por la UAT/Docente de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua

Reynosa, Tamaulipas.- “No es justo”, gritó Gabriel, de apenas dos años, cuando sus padres le dicen que debe dejar de jugar para mudarse a otra casa y comenzar el viaje. Su protesta, aunque simple, encierra la esencia de la justicia: la aspiración a la equidad y a la elección propia, y nos deja entrever la zona de confort que se abandona. La justicia es un concepto delicado que requiere analizarse en múltiples dimensiones. Es una palabra que habla de equilibrio, de equidad en las relaciones humanas, pero también del derecho a ser libre respetando al otro. El filósofo John Rawls, en Una Teoría de la Justicia, plantea que una sociedad justa es aquella que distribuye de forma equitativa bienes y oportunidades, pero en algunos casos esa idea se desvanece, como cuando se observa el rostro de un niño migrante que cruza una frontera con miedo, hambre y sin garantías que le respalden su etapa de infancia, o sin haber tenido la oportunidad de elegir salir de su hogar, de dejar esos espacios conocidos.

Si trasladamos esta noción a un contexto migratorio, la justicia implicaría que todas las personas, sin importar su origen o cultura, tendrían estabilidad social y el poder de transitar libremente sin ser vistas como criminales o transgresoras de la ley; sin sentir que no pueden tener ningún acceso a trabajar en lo que son hábiles. Sin embargo, cuando se trata de niños migrantes ¿dónde empieza la justicia?, ¿cuándo son despojados de sus hogares y conducidos a un nuevo destino, o cuándo cruzan caminos llenos de riesgos?, ¿cuándo llegan y viven con miedo a ser deportados, o cuando su infancia les es arrebatada como única alternativa para huir de la violencia?

La migración infantil en América Latina ha cambiado, como efecto colateral de la desigualdad, el cambio climático, la seguridad social y los distintos tipos de violencias derivadas de pandillas o crimen organizado. Podemos recordar los momentos de incertidumbre que los Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) centroamericanos sin compañía pasaron en 2015 en su éxodo por México: algunos fueron detenidos en el trayecto, mientras que otros lograron llegar a Estados Unidos para pedir asilo o reunirse con sus papás, como en el caso de Lorena, una salvadoreña de 16 años, cuya madre decidió enviarla a Estados Unidos para que “los Maras no se la robaran, como lo hicieron con otras niñas del pueblo”. Para salvaguardarla, su madre prefirió que se fuera con una prima lejana a otro país, incluso sin saber si la volvería a ver.

Por otro lado, se encuentra también el caso de Jonatan de origen hondureño y de tan sólo 17, quien partió de su hogar en el 2015 cuando las pandillas comenzaron a reclutar a todos los varones de su familia, motivo que les obligó a dejarlo ir. Estos dos pequeños fragmentos de historias, aunque separadas por kilómetros, comparten una misma raíz: la migración como única opción para sobrevivir. Muchos de ellos dejaron de estudiar o dejaron parte de su infancia atrás, para intentar comenzar sus vidas nuevamente en otro país, en muchos casos inmersos en una cultura e idioma diferente, y lejos de su familia. Sin duda, esos niños, niñas y adolescentes ahora son unos adultos que, si no lograron conseguir asilo, se encuentran huyendo de redadas o escondiéndose por temor a que los atrapen.

En 2023, UNICEF reportó que 92 niñas, niños y adolescentes murieron en su trayecto hacia Estados Unidos, víctimas de accidentes, violencia o abandono. Desde antes de 2010, la violencia en América Latina comenzó a recrudecerse, y con ella, aumentó el número de menores migrantes que dejaban sus estudios, su comunidad y parte de su infancia para iniciar un trayecto, acompañados o solos, a un país extraño, con un idioma y cultura distintos, y muchas veces sin el calor de su familia. No se trata únicamente de un problema de movilidad o de asilo: es un fenómeno social que toca fibras profundas.

En México desde principios del siglo XX, se registró que menores viajaban solos a Estados Unidos, huyendo de la Revolución o buscando trabajo en la frontera. María Eugenia Hernández Sánchez, en su libro “Niños deportados en la frontera norte de Ciudad Juárez” documenta cómo, ya entonces, había registros de menores de 17 años que, sin compañía, cruzaban la frontera para ganarse la vida; algunos huérfanos o desplazados por la violencia, buscaban trabajo en la frontera norte, repitiendo un patrón que hoy, con matices distintos, sigue ocurriendo.

Las causas no han cambiado; hoy, además de huir de la violencia derivada del crimen organizado, el desplazamiento de la tierra y la falta de oportunidades, también huyen por una desigualdad social que cada vez es más marcada, pese a los programas asistencialistas que intentan difuminarla, la seguridad social o la baja calidad educativa en las aulas. Un ejemplo de ello es el caso de Genaro y su familia, quienes huyeron del crimen organizado en su pueblo en el estado de Guerrero. En 2020, diez integrantes de su familia (seis infantes y cuatro adultos), intentaron buscar asilo en Estados Unidos debido a que un grupo del crimen organizado había dejado a esa familia sin seis de sus miembros, en su mayoría varones. Aunque Genaro no llegaba aún a los diez años de edad y tenía poca claridad de lo que pasaba en ese momento, le pesaba dejar su casa y a sus amigos, además de la pérdida de sus familiares (padre, tíos, abuelo). Debido a estas pérdidas, Genaro viajaba principalmente con familiares mujeres y un tío.

Los niños, niñas y adolescentes también son cooptados por grupos del crimen organizado y obligados a trabajar para ellos, claro, con algunos matices. Por ejemplo, en ciudades fronterizas, algunos jóvenes, como Jesús de 16 años, son “invitados” por algún grupo del crimen organizado para laborar pasando personas al país vecino, incluso si la paga es baja o mula, comparado con lo mucho que arriesgan sus vidas. Lo cierto es que la realidad de estos NNA es cada día es más incierta, y se debe, en parte, por ser fronterizos y estar en un constante cambio de las políticas migratorias, y en parte por la falta de seguridad laboral y las pocas posibilidades de modificar su trayectoria de vida.

Aunado a todos esos casos, la justicia para estos niños no puede limitarse a que sean separados de sus padres en centros de detención, sino que también implica garantizar que no vivan de nuevo la violencia que los expulsó de su lugar de origen. Mientras no se atiendan las causas estructurales -la inseguridad, la pobreza, la desigualdad y la ausencia de oportunidades-, seguiremos viendo infancias truncadas, historias interrumpidas y vidas que, una vez que emprenden ese viaje, difícilmente regresan a ser las mismas.

Hoy, las causas son distintas en forma, pero no en fondo. La violencia, la desigualdad, el cambio climático y la ausencia de oportunidades empujan a miles de niñas, niños y adolescentes fuera de sus hogares. A veces viajan con sus padres; otras, completamente solos. El camino no termina al cruzar la frontera. Muchos enfrentan la detención, el riesgo de deportación o la adaptación forzada a un país con idioma y cultura diferentes. Otros cargan con el trauma del viaje, con la ausencia de quienes dejaron atrás y con la presión de responder a las expectativas de quienes apostaron todo por enviarlos. La migración infantil no es solo un asunto de movilidad humana; es un reflejo de fallas estructurales en los países de origen: violencia, corrupción, pobreza y falta de políticas de protección a la infancia. Mientras esos problemas no se atiendan, los menores seguirán cruzando ríos y desiertos, arriesgando la vida en trenes de carga o en manos de cárteles.

El precio casi siempre es alto: una infancia interrumpida que, muchas veces, no tiene regreso, siendo mano de obra barata para otros países e ilegales de paso que se tienen que cuidar de no ser detenidos por ICE. Pero ¿cómo hablar de justicia a un niño que huye de su hogar?, ¿cómo explicarle que debe cruzar ríos, desiertos y fronteras para sobrevivir? En la migración infantil, la justicia parece siempre llegar tarde o cuando la infancia ya ha sido despojada. Llega, si acaso, en forma de refugio temporal, de una manta en un albergue, de una comida caliente que dura solo unas horas. Hoy, las razones cambian de nombre, pero no de peso: pobreza, crimen organizado, cambio climático, desigualdad. El mapa es otro, pero las heridas son las mismas. Ellos dejaron atrás no sólo su casa, sino su risa en el patio de la escuela, sus amigos, su lengua. En su lugar, encontraron largas rutas, miedo a la deportación, un idioma desconocido y el abrazo lejano de sus padres, convertido en llamadas cortas y mensajes esporádicos.

En cada niño migrante hay una historia de desarraigo, pero también de resistencia. Incluso si logran llegar a su destino, cargan con una perdida irreversible, nada les devuelve el tiempo perdido; su infancia queda marcada, a veces irremediablemente. Y esa, quizás, es la mayor injusticia: que el derecho a crecer sin miedo se convierta en un privilegio del que millones de niñas y niños están excluidos. Cada año, miles de niñas, niños y adolescentes cruzan fronteras huyendo de la violencia, la pobreza y el abandono, y mientras éstas sigan marcando el destino de miles de niños, seguiremos viendo infancias rotas. Y aunque lleguen a su destino, aunque sobrevivan, aunque logren estudiar o trabajar… la infancia que dejaron atrás nunca volverá.