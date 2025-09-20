Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de la astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman.

“Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM.

“Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”, apuntó en redes sociales.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó que la reconocida astrónoma u académica deja “una huella indeleble” que estará siempre en el Universum.

Fierro Gossman fue directora del Museo de Ciencias de la UNAM, donde inauguró una sala de astronomía e impartió numerosas clases magistrales al público, además de realizar una labor intensa para acercar la ciencia a las infancias.

“Deja huella indeleble que estará siempre presente en Universum en la @UNAM_MX y por su tremenda contribución en la difusión de la ciencia. Vuela alto en tus apreciados cielos”, señaló Bárcena en la red social X.