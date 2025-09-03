Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras el alcalde Eduardo Gattás sigue en modo invisible -o colgándose de las obras del gobernador-, hay quien sí se deja ver: el empresario victorense Jorge “Tico” García parece estar haciendo más por la capital de Tamaulipas que el propio gobierno municipal.

“Llevamos más de 140 parques limpiados y sanitizados, repartimos agua todos los días, fumigamos con permiso de la Cofepris y atendemos a la ciudadanía”, dice “Tico”, como si fuera su informe municipal.

Mientras el tandeo sigue y la Comapa batalla, él reparte tanques de 220 litros sin costo alguno. “No hemos dejado un solo día de caminar por Victoria”, afirma.

Dice el empresario local que su prioridad es el bienestar de las familias. Su método: acción directa. Su estilo: sin burocracia, sin campaña, sin excusas.

¿Y el informe oficial? “Lo hago todos los días con mi familia y con Dios”, dice. Para él, dice, trabajar por Victoria no es un evento sino una vocación.

Mientras algunos funcionarios se especializan en subir selfies, y en colgarse del trabajo que por Victoria hace el gobernador, el empresario victorense anda ocupado haciendo lo que se supone que otros deberían hacer: limpiar parques, reparte agua, fumiga colonias y escucha a la gente. Todo, asegura, con recursos propios.

“Ya llevamos más agua que la propia Comapa”, dice con una sonrisa que no necesita boletín oficial. Y lo dice con respeto porque destaca que no se trata de herir susceptibilidades. Solo que mientras el tandeo sigue y los tinacos se vacían, él reparte tanques de 220 litros sin costo. ¿Quién necesita presupuesto público cuando se tiene voluntad?, insinúa.

Por ello respondió, ante pregunta expresa de cuándo rendirá un informe de acciones a los victorenses.

“El informe lo hago con mi familia y ante Dios”, porque para él, insiste, servir a Victoria no es campaña, es convicción. Y mientras otros siguen sin rendir cuentas a verdaderas a los ciudadanos él lo hace en la calle todos los días.