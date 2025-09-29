Reynosa, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, informó que Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con apoyo del Ejército Mexicano (SEDENA) y de la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial, autorizado por el Agente del Ministerio Público fue cumplimentado en un inmueble localizado en el Fraccionamiento del Valle, en la ciudad Río Bravo, sitio en el que los agentes localizaron y aseguraron bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Asimismo hallaron bolsas pequeñas con material granulado con características similar al cristal y un radio negro de la marca Kenwood.

Todos los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó asegurado conforme a derecho, para continuar con las investigaciones correspondientes.