Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Autoridades notariales lanzaron un llamado urgente a la ciudadanía para prevenir conflictos familiares y legales ya que en Tamaulipas se han iniciado 49 mil 213 juicios intestamentarios desde 2015, de los cuales 18 mil 752 siguen en trámite.

El presidente del Colegio de Notarios en Tamaulipas, Raúl Enrique Padilla García explicó que la falta de testamento no implica pérdida automática de propiedades, pero sí genera procesos largos y costosos.

“La ley protege a los herederos legítimos, pero al no dejar testamento, es la ley quien decide por ti. Si quieres que tus bienes lleguen a quien tú eliges, hay que hacerlo en vida”, señaló tras recordar una estadística alarmante: 8 de cada 10 mexicanos mueren sin haber otorgado testamento.

El proceso es sencillo: basta con presentar una identificación oficial y acudir por voluntad propia. El notario debe verificar que la persona esté en pleno uso de sus facultades y que no haya sido presionada. Se trata de un acto de voluntad, no de urgencia, subrayó el especialista.

Hizo referencia a los casos donde adultos mayores son llevados por familiares en condiciones de vulnerabilidad. “El notario tiene la responsabilidad de proteger sus derechos y evitar cualquier abuso”, enfatizó.

En este contexto, Padilla García recordó que durante septiembre, los notarios activos en el estado ofrecen asesoría gratuita y un descuento de hasta el 70 por ciento en el trámite, con una tarifa base de 3 mil pesos.

Los interesados pueden acudir directamente a cualquier notaría pública en Tamaulipas, donde recibirán orientación gratuita y podrán iniciar el trámite sin intermediarios ni costos adicionales.