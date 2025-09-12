Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este miércoles dieron inicio en Tamaulipas las asambleas informativas para que padres, madres y tutores de alumnos de nuevo ingreso en secundaria puedan acceder a la beca Rita Cetina, un apoyo económico que busca universalizar el acceso a la educación básica.

La coordinadora estatal de Becas para el Bienestar, Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, informó que las reuniones se realizan de manera simultánea en 10 municipios del estado, incluyendo Ciudad Victoria, y que el registro estará disponible en línea del 15 al 30 de septiembre en la plataforma de www.becarritacetina.gob.mx.

“Estamos convocando a familias con hijos en primer año de secundaria o que aún no cuentan con la beca y l es explicamos paso a paso cómo hacer el registro”, señaló.

Desde septiembre del año pasado, el programa ha entregado más de 100 mil tarjetas a estudiantes de segundo y tercer grado. Ahora, el objetivo es incorporar a los 36 mil alumnos de nuevo ingreso, para que durante el ciclo escolar 2025-2026 se cubra prácticamente todo el nivel de secundaria.

El monto base de la beca es de mil 900 pesos por familia, pero si hay más de un hijo en secundaria, se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional.

“Si ya tienen un hijo beneficiario y otro acaba de entrar a primero, pueden incluirlo en el registro y sumar al monto familiar”, explicó Ochoa.

La información captada en el registro se cruzará con bases oficiales como RENAPO, SIGED y la Secretaría de Educación Pública para conformar el padrón de beneficiarios. Las tarjetas se entregarán entre noviembre y enero.

Como recomendación clave, se pide a las familias verificar que la CURP del tutor y del menor esté certificada o verificada, ya que será indispensable para el registro. La CURP actualizada puede descargarse gratuitamente en línea, y en caso de no contar con la leyenda de verificación, se debe acudir al Registro Civil.

“Es un becatip: revisen su CURP desde ahora para evitar contratiempos. Las oficinas de Becas Bienestar están abiertas para acompañarlos en todo el proceso”, explicó.