Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, confirmó que faltan al menos 17 maestros de educación básica en el estado, principalmente en zonas fronterizas y del sur, aunque aseguró que ninguna aula ha quedado sin atención en este inicio de ciclo escolar.

“Los alumnos han recibido su instrucción básica. No hay aulas descubiertas, pero sí necesitamos reacomodar personal para cubrir necesidades específicas”, señaló.

Valdez García explicó que el déficit no es grave, pero sí representa un reto logístico, ya que el 15 por ciento de los planteles en Tamaulipas iniciaron el ciclo escolar con esta problemática, lo que podría derivar en interrupciones si no se atiende a tiempo.

La Secretaría de Educación trabaja en coordinación con la Sección 30 del SNTE para recabar datos en los municipios, detectar planteles con carencias y asignar personal docente, administrativo y de intendencia en los próximos días.

“Ya estamos checando en todos los municipios. La próxima semana comenzamos a mandar maestros y el personal que debe estar en cada escuela”, afirmó.

El funcionario reiteró que el objetivo es garantizar la continuidad educativa, especialmente en regiones donde la cobertura docente es más vulnerable.