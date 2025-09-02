Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial de Tamaulipas mantendrá a más de la mitad de sus jueces. De los 128 integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 69 repetirán en el cargo tras las elecciones internas del 1 de junio. Solo 59 serán de nuevo ingreso.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hernán de la Garza Tamez, confirmó que ningún magistrado buscará reelegirse. En su lugar, se nombrarán 19 nuevos titulares. La liquidación de jueces y magistrados costará al erario más de 21 millones de pesos.

¿Cuánto cuesta renovar justicia?

– Cada juez saliente recibirá hasta 145 mil pesos.

– Cada magistrado, más de 320 mil.

– En total, 17 millones para jueces y 3.5 millones para magistrados.

– Todo esto por tres meses de salario y prestaciones acumuladas.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, los jueces de primera instancia ganan cerca de 48 mil pesos mensuales, mientras que los magistrados perciben más del doble: 106 mil pesos.

De la Garza Tamez aseguró que no habrá rezago judicial. En materias como la familiar, donde se concentra el mayor número de casos, la tasa de resolución supera el ingreso de nuevos expedientes. “Estamos resolviendo más asuntos de los que ingresan”, afirmó.