Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos formalizó su petición ante la diputación permanente del Congreso del Estado de retirarse de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para integrarse a la de Morena, “por no sentir el respaldo del que era su instituto político en el trabajo legislativo”.

Con ello, el PVEM, que inició la actual legislatura con cuatro representantes, se ha quedado literalmente sin integrantes en la representación popular, luego de que hace meses, las otras tres diputadas, Blanca Anzaldúa Nájera, Katalyna Méndez y Silvia Chávez tomaron el mismo camino.

Tras formalizar el cambio, la legisladora por Nuevo Laredo expresó entre los motivos que animaron su retiro del PVEM la ausencia de los dirigentes con los que dejó de tener contacto, al contrario del acompañamiento y entendimiento con la bancada morenista.

“Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y que no quiero formar parte de ellas”, respondió, a pregunta expresa sobre los eventos encabezados el pasado fin de semana en Reynosa, por el coordinador nacional del PVEM Arturo Escobar, en las que se habló de “destapes” y candidaturas.

“Estoy muy a favor de lo que se ha estado construyendo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal; creo que estamos logrando un cambio notorio, que las políticas son correctas y me sumo a ellas de la mejor manera”, expresó.