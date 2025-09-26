Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que Tamaulipas aspira a consolidarse como el principal estado productor de energía eólica del país, gracias a los proyectos en puerta para el estado.

“Actualmente somos el segundo lugar nacional en capacidad instalada, pero aspiramos a consolidarnos como el principal estado productor de energía eólica del país. Tenemos proyectos en desarrollo; la capacidad superará los 3,700 MW hacia finales de la década, en plena sintonía con las metas nacionales de generación limpia”, comentó.

Asimismo, puntualizó que se fortalecerá la red eléctrica del estado con la construcción de nueve nuevas subestaciones en puntos estratégicos como Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

“En la administración del gobernador Américo Villarreal se busca acompañar este crecimiento con el fortalecimiento de la red eléctrica, mediante la construcción de nueve nuevas subestaciones en puntos estratégicos como Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Estas obras permitirán incrementar la capacidad de transformación y distribución, aliviar la saturación de circuitos actuales y reducir la vulnerabilidad del sistema”, añadió.

Cabe destacar que Tamaulipas será beneficiado por el Plan de Fortalecimiento 2025-2030 de la Comisión Federal de Electricidad, en el que se añadirán 1,100 MW a la generación eólica del estado.