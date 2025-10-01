Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A un año de distancia el saldo del régimen es favorable. Ni cómo negar que Doña Claudia se ha fajado, como las meras buenas, tanto que hasta los gringos respetan la categoría con que afronta y resuelve la problemática que abruma a México, al igual que las diferencias con la nación vecina que en ocasiones deja anonadado, estupefacto y policontundido a mister Trump. Sea como fuere, indudable es que mantiene a raya al imperialismo, sobre todo en sus afanes de violentar nuestra soberanía bajo diversos pretextos.

Se ha fajado digo, de ahí que no extrañe el valor para exhibir el alto grado de corrupción en ciertas áreas de la administración dando lugar a sustanciales cambios, entre los más significativos el relevo de los integrantes de un Poder Judicial que en eso de la inmoralidad impuso récord.

Han sido doce meses de transformación, pero también de confrontación. En este sentido es claro que la Señora Presidenta hizo de la oposición una mascarada la cual pareciera estar próxima a convertirse en fantasma sin tumba ni clientes a quienes impresionar. Vea nada más a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente tricolor, que anda como alma en pena por callejones desiertos sin que nadie lo escuche por la sencilla razón de su negro historial; o el panista Ricardo Anaya consumido en los deshechos de su propia descomposición. ¿Con qué autoridad un virtual prófugo de la ley ataca al gobierno electo por la mayoría en ejercicio pleno de la democracia?.

Claudia Sheinbaum tiene reconocimiento porque no protege a nadie y menos a los de casa, es decir a morenistas que suponen al partido cual patente de corso para cometer toda clase de abusos, incluidos negocios sucios y lo relacionado con riqueza pronta y expedita. Muchos consentidos ahora son materia de sospecha que tras las investigaciones correspondientes podrían pasar a convertirse en delincuentes con “derecho” a condenas que garanticen el pago a la sociedad ofendida. Y los que no caben se van, se fueron o se irán. De eso no cabe la menor duda. Es el destino de los que confundieron el amor con el cariño: generales, colmilludos políticos, almirantes y todo aquel obnubilado por el oportunismo y la magia del dinero fácil. Créalo que a los aventureros no les irá bien sino “pior”. ¡Y pa’l baile vamos!

En la misma báscula están otros que a partir del influyentismo amasaron grandes fortunas. Ricardo Salinas Pliego por ejemplo, sufre la osadía de burlar y burlarse de sus obligaciones fiscales. Y si en EU ya lo metieron en cintura pronto sabremos lo que le espera en México con el SAT intolerante e investido de suficiente autoridad para concretar denuncias y lograr triunfos no imaginados en otros tiempos. Y es que el empresario agotó los recursos permitidos por la anterior corrupta burocracia judicial. Y como dice La Jefa: “Aquí ya no hay arreglos en lo obscurito, ¡o paga o paga!”. Sea que, en pocas palabras, ¡se shingó!.

Es este primer año de Doña Claudia mucho hemos visto y más faltará por ver en el entendido de que la 4T es la última oportunidad para salvar a México de las garras de los traidores, entreguistas, saqueadores e hijos de Lucifer y del PRI y PAN que por 36 años mantuvieron cautiva a la nación.

Hay que seguir fortaleciendo la herencia de AMLO, para ello obligado será hacer una limpia de falsos morenistas. De verdad os digo que al partido en el trono urge de fuerte purga para responder a las expectativas de las víctimas del neoliberalismo. ¡Caiga, quien caiga!.

SUCEDE QUE

Después del desastre panista, Tamaulipas se recupera poco a poco pero de manera firme. Américo Villarreal Anaya ha tenido la virtud y la voluntad de sacar adelante al estado con esfuerzo y valor. Son tres años avanzando y construyendo sobre las ruinas que dejara el anterior régimen. No es exagerado si decimos que desde cero inició la tarea que transforma a la entidad. A la mitad del camino la esperanza crece alimentada por la confianza social. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.