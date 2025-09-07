Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) encabezó operativos conjuntos con otras instituciones del Gabinete de Seguridad en contra de participantes en el contrabando de combustible (huachicol fiscal), relacionados con el aseguramiento de diez millones de litros de combustible en Tamaulipas, en marzo pasado, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, revelaron autoridades federales.

Al respecto, la Semar, señaló que para la institución naval su activo más valioso es su gente, y «mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas»; agregó que en ella se honra «a quienes sí se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo. En la Marina la ley es para todos».

Sin mencionar los nombres de los detenidos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), difundió a través de su cuenta de X: «resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión».

García Harfuch señaló que «el proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal».

El funcionario señaló que mañana domingo «se dará una conferencia de prensa» a las 11:00 horas para conocer los detalles de estas acciones en conjunto.

Por otra parte, la SSPC informó que las detenciones se llevaron a cabo a través de «operaciones coordinadas y realizadas en días recientes como resultado de trabajos de investigación» y que en ellas participaron elementos de la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC, «llevaron a cabo diversas órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas con el mercado ilícito de combustibles, dentro de los cuales se encuentran empresarios y servidores públicos.

«Cabe destacar que estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad, la cual se mantendrá vigente de manera permanente en las instituciones, a fin de garantizar resultados satisfactorios en los compromisos adquiridos con México».

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de jueces federales, ya que las detenciones se llevaron a cabo los días 2 y 3 de septiembre pasados, pero el gobierno federal ha mantenido hermetismo al respecto, sin embargo, fuentes gubernamentales señalaron que fueron capturadas siete personas, cinco hombres y dos mujeres.

En el caso de Farías Laguna, tomó posesión como comandante de la Décima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, en enero pasado, posteriormente fue cambiado de responsabilidades.

En tanto las autoridades ministeriales pudieron establecer su presunta responsabilidad en el delito de huachicol fiscal, indicaron autoridades federales.

El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC señala que Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido vistiendo una camisa con franjas color blanco y azul, zapatos color café. Mide 1.85 metros aproximadamente; tiene el cabello oscuro y tez blanca. Su aprehensión se registró el pasado 2 septiembre.

A lo largo de su carrera, Farías Laguna, hijo de la cuñada del ex secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, se desempeñó, según datos ofrecidos durante su toma de posesión como comandante de la Décima Segunda Zona Naval, «en diferentes unidades de superficie de la Armada de México como oficial subalterno, oficial de cargo, oficial de máquinas, Segundo comandante y comandante de las patrullas interceptoras, patrullas costeras y patrullas oceánicas».

Asimismo, fungió como subjefe de Servicios Generales del Centro de Estudios Superiores con sede en la Ciudad de México, como secretario particular del ciudadano almirante jefe de Estado Mayor General de la Armada de México y como secretario particular del subsecretario de Marina, asimismo, fue jefe de Estado Mayor de la décima segunda zona naval.

El pasado 4 de septiembre se realizó otro operativo en el cual fue detenido por autoridades federales Francisco Javier Antonio Martínez, ex director de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico por estar relacionado con el tráfico de huachicol fiscal. Los datos de su aprehensión ya aparecen en el registro nacional de detenciones, sin embargo, las autoridades federales no han dado a conocer mayores datos. (Gustavo Castillo García/La Jornada y SSPC).