Por Agencias

La Habana, Cuba.-El gobierno de Estados Unidos aún no aprueba la solicitud del equipo de peloteros cubanos que solicitaron participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 , denunció este sábado el canciller Bruno Rodríguez y consideró que esa «dilación» forma parte de la política agresiva de Washington contra la isla.

«Gobierno EEUU no ha aprobado aún solicitud @MLB para participación de equipo #Cuba en próximo Clásico Mundial Beisbol. Dilación forma parte de actual política agresiva estadunidense contra pueblo cubano e intenta frenar desarrollo de nuestro deporte y participación del #TeamAsere», escribió en la red social X el canciller cubano.

La isla caribeña tenía programado jugar en Puerto Rico en el Mundial entre el 5 y el 17 de marzo del próximo año, luego de quedar en el Grupo A con Colombia, Panamá y Canadá.

México también participará en el certamen que tiene como sedes Miami en Estados Unidos y Tokio, Japón.

El viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, consideró que otra vez el país estadunidense «castiga» al beisbol al no aprobar la participación de la nación caribeña en el VI Clásico Mundial, mientras que el resto de los equipos entregaron nóminas.

A juicio del mandatario, se trata de «una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo» y Cuba merece «igualdad de condiciones».

Por su parte, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) divulgó el viernes una nota de protesta porque no han sido convocados a cumplir con los trámites para participar en el torneo.

Los organizadores del evento manifestaron que, pese a solicitar la participación con suficiente tiempo de antelación, no tienen la aprobación del gobierno estadunidense, informó la FCBS y apuntó que se trata de una «política discriminatoria» contra los peloteros cubanos.

Asimismo, apuntó que las regulaciones de Estados Unidos que impiden la asistencia de los atletas cubanos en dicho evento son contrarias al espíritu deportivo.

Cuba ha sido víctima de un «trato injusto, desigual y políticamente motivado», recalcó la Federación y destacó logros de los peloteros cubanos que los hace merecedores de participar en el Clásico Mundial. (Sputnik).