Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde Chiapas, en el marco de la Reunión Nacional de Comisionados Estatales y Directores de la DGETI, Tamaulipas vuelve a ocupar el podio nacional. Por tercer año consecutivo, la entidad se consolida como referente en educación tecnológica, al recibir cuatro preseas al Mérito Académico correspondientes al ciclo escolar 2024–2025.

Estos reconocimientos, otorgados por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), celebran las mejores prácticas pedagógicas en todo el país.

El comisionado estatal, Olegario Muñiz Cura, fue el encargado de recibir los galardones, que reflejan el esfuerzo sostenido de directivos, docentes y estudiantes por construir una educación técnica moderna, pertinente y vinculada al desarrollo económico.

Tamaulipas obtuvo el primer lugar nacional en Educación Dual, gracias al liderazgo demostrado al registrar la mayor matrícula de estudiantes en esta modalidad, que combina formación académica con experiencia laboral en empresas, fortaleciendo competencias y acercando a los jóvenes al sector productivo.

Además, la entidad alcanzó el segundo lugar nacional en cumplimiento de actividades académicas, y el tercero en eficiencia terminal, reafirmando su compromiso con una formación integral y de calidad. En este mismo encuentro, el CETis No. 71 de Reynosa fue distinguido con el segundo lugar nacional en impulso a la Educación Dual. Su directora, Martha Reyna Martínez, recibió el reconocimiento por su labor ejemplar en la consolidación de alianzas con empresas locales y la implementación de un modelo técnico de alto impacto.

Estos logros no son aislados, son fruto de una visión compartida, de una vocación profunda por transformar vidas a través de la educación. Tamaulipas sigue demostrando que cuando hay liderazgo, coordinación y compromiso, los resultados hablan por sí solos, dijo Olegario Muñiz Cura.