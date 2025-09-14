Por Redacción

Las Vegas, Nevada.- La diferencia de peso de la que tanto se habló no afectó sobre el ring al estadounidense Terence Crawford, quien trepó dos divisiones para derrotar al mexicano Canelo Álvarez y arrebatarle el reinado indiscutido de peso supermediano, por decisión unánime, con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113, ante un lleno pletórico en el Allegiant Stadium, recinto que abrió sus puertas por primera vez a una cartelera boxística.

La estrategia, distribuida en velocidad, habilidad y un mayor volumen de golpes, impulsó al oriundo de Omaha, Nebraska, a la victoria ante un peleador mexicano que lo intentó todo, pero fue superado, sobre todo, en la segunda parte del pleito, pues los asaltos iniciales resultaron apretados.

Con esta victoria, Crawford se convirtió en el primer peleador en ser campeón mundial indiscutido en tres distintas divisiones, después de reinar en supeligero, welter y ahora en las 168 libras.

La velocidad y el volumen de golpes acompañaron a Crawford a lo largo de los doce rounds, mostrando su gran habilidad para moverse, conectar y salir por piernas.

Canelo lo intentó ante un duro hueso de roer como lo fue su rival, en los últimos rounds metió el acelerador, siendo más agresivo, pero Crawford mantenía su rapidez y buen boxeo sobre piernas.

Al inicio, el combate se tornó estratégico, tal como se esperaba, por un lado Crawford buscando ir hacia adelante, pero tomando precauciones y el mexicano en posición de contragolpeador, esquivando golpes y después buscando atacar.