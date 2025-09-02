Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal indicó con brevedad que autoridades del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa informaron sobre el fallecimiento de un persona del masculino.

En su cuenta de X la instancia oficial dio a conocer que el ahora fallecido se encontraba privado de su libertad y “posiblemente” murió en una probable riña al interior del centro penitenciario.

“Ya se informó a los familiares del masculino con los que se tiene contacto permanente”, indicó la vocería, y dijo por último que “las autoridades realizan las investigaciones correspondientes conforme a los protocolos”.