Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este domingo 8 tendremos la visita en Cd. Victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta previsto que a las 2 de la tarde llegará al Poliforum «Rodolfo Torre Cantú», siendo el anfitrión el gobernador Américo Villarreal.

En ese lugar la primera mujer que es presidenta de la nación expondrá ante el pueblo de Tamaulipas los programas de bienestar, así como las obras y proyectos estratégicos que impulsa su gobierno para el desarrollo y beneficio de las y los tamaulipecos.

Para empezar mucho gusto nos va a dar que, ahora si, procedan a arreglar el semaforo que conecta la zona de la Torre del Bicentenario y del Congreso de Tamaulipas con el Bulevard «Praxedis Balboa». Y que tiene tres meses descompuesto. Una visita presidencial siempre trae sus beneficios. ¿Qué no?

Según sus propias palabras, Sheinbaum va andar de gira por todo el país durante tres semanas y media, y viene a Victoria «para presentar un informe particular» a los tamaulipecos.

INICIAN PROGRAMA «UAT EN VIVO»

Pues ahi tienen que la Universidad Autónoma de Tamaulipaspuso en marcha el programa radiofónico «UAT en Vivo»,que tiene como objetivo difundir el talento estudiantil y conectar el potencial de sus unidades académicas y escuelas preparatorias con la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Este miércoles 3 arrancó esta estrategia desde las instalaciones de la Facultad de Comercio Victoria . Ahí el titular de Comunicación y Difusión, Dr. Manuel Mario Aguilar González dijo que esta iniciativa responde a la instrucción del rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, de mantener permanente interacción y contacto directo con maestros, estudiantes y personal universitario.

Se dio espacio al programa «Con todo gusto», mismo que refleja la vida cotidiana de los universitarios, con entrevistas, actividades y dinámicas en tiempo real que involucran al alumnado.

ARRANCA REMODELACION DE CENTRAL CAMIONERA DE VICTORIA

Luego de más de 30 años sin recibir mejoras significativas tenemos que la Central de Autobuses de Victoria capital inició su proceso de transformación este lunes. Lo que se busca, nos reportan es convertirla en un edificio moderno, cómodo y representativo de Victoria.

El proyecto contempla espacios comerciales, servicios de primera y una renovación total de sus áreas que son utilizadas por algo así como más de mil 500 pasajeros que diariamente transitan por dicha terminal.

El estacionamiento será renovado con concreto hidráulico y dotado de accesos peatonales seguros.

El gerente de la central, José Refugio Calderón dijo que los primeros trabajos se enfocaron en deribar los locales en desuso. Estos trabajos de remodelación serán concluidos en un plazo de 8 a 12 meses. NOS VEMOS.

[email protected]