Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y la paz en el estado de Tabasco, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía

General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General del Estado (FGE), ambas de la entidad, detuvieron a Guadalupe “N”, identificado como líder de una célula delictiva que opera en la entidad.

La detención se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo en el municipio de Villahermosa, cuando los agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia y le marcaron el alto a un nombre que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Al revisar la unidad, hallaron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana y dosis de metanfetamina. Por lo anterior, Guadalupe “N” fue detenido e informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Cabe mencionar que el detenido es identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la región y cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad tabasqueña para inhibir los delitos, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch.