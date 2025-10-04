Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo surgió el Tecnológico de Cd. Victoria? La Historia como fue. En las primeras semanas del año 1975 se anunció la visita a Victoria del presidente Luis Echeverría Álvarez. Era gobernador de Tamaulipas Enrique Cárdenas González.

Ocurre entonces que un grupo de profesores y alumnos del entonces Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECyT 104 de Cd. Victoria se organizan y llegan al Aeropuerto de la capital para recibir al Presidente Echeverría y solicitarle su apoyo para mejorar al CECyT. Ya en el aeropuerto saludan al Gobernador Enrique Cárdenas, quien cordial les pregunta el motivo de su presencia.

Le explican que pediran al Presidente Echeverría su apoyo para mejorar las instalaciones del plantel. Atento, Enrique Cárdenas los escucha y les pregunta: «¿Y no han pensado pedirle que les construya un Instituto Tecnológico aquí en Victoria?»

En medio de un inmenso número de gentes recibian al Presidente en el aeropuerto, el Gobernador les sugiere a aquellos profesores y estudiantes que no se separen de él pues los Guardias Presidenciales en un momento dado podrían impedirles acercarse al presidente de la república.

Al bajar Echeverría del avión Enrique Cárdenas procede a presentarlo con aquel grupo de maestros y alumnos. «Estos profesores y estudiantes quieren hablar contigo, te quieren pedir un Instituto Tecnológico en Cd. Victoria», le dice el gobernador al presidente de la república.

Tras varios meses de gestiones, habilidoso, inteligente ante la burocracia nacional de aquel entonces Enrique Cárdenas logró el apoyo presidencial empezando sus clases el 15 de octubre de 1975 en las instalaciones del referido CECyT 104, hoy CBTIS 24. Vale decir que inicia con dos carreras, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. El primer director del Tec Victoria fue el Ing. Miguel Cepeda Anaya.

Entre quienes integraban en 1975 esa comitiva del CECyT 104, en aquel entonces alumno de esa escuela y quien desde hace cosa de año y medio es actualmente Presidente de la asociación de Ex Alumnos del Tec Victoria A.C., Ing. Ángel Rios Cepeda.

Ahora, en este octubre de 2025, la referida Asociación de egresados EXATEC VICTORIA AC se apresta a festejar el 50 aniversario de la fundación de esta importante institución, entre otros la Ing. Berta Alicia Martínez, Ing. Martín Castañón Ceballos, el Dr. Cornelio Herrera Ceballos, así como la Dra. Juana María, y claro, el Ing. Ríos Cepeda.

En el marco de esta conmemoración habrá diversos eventos, sociales, deportivos, culturales, y artisticos, iniciando el 3 de octubre con cena de gala en el Casino Victorense con Los Traileros del Norte.

El 5 de octubre habrá un Torneo de dominó en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMCI, Tamaulipas Centro. El día 11 Ciclo de conferencias en el Teatro Amalia G., y del 13 al 15 de este mes será la Semana de Ingeniería Civil.

El sábado 18 de octubre a las 8 de la mañana se develará una placa conmemorativa en el CBTIS 24, dado que ahí se iniciaron las clases, se harán Honores la Bandera, iniciandose una caminata rumbo al Tec Victoria.

Está programado para que a las 11 de la mañana haya la develación de una segunda placa conmemorativa, «en la cual tendremos el honor de que Doña Bertha del Avellano de Cárdenas nos acompañe a esa develación», nos precisa el ingeniero Ángel Ríos Cepeda.

Instituto Tecnologico de Ciudad Victoria. A 50 años de su fundación, 50 años de forjar profesionistas para el bienestar de México.

