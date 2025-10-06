Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A través de la página “Trotando con Chucho”, un ciudadano denunció una grave fuga de aguas negras que corre libremente por el dren pluvial en la zona del 24 Carrera Torres y el Eje Vial, de ciudad Victoria.

El líquido recorre contaminando varios kilómetros de sur a norte y amenaza con llegar hasta el fraccionamiento Naciones Unidas y posiblemente el ejido Benito Juárez.

“Pura contaminación, puro caudal de aguas negras. ¿Será algún atractivo más para Victoria?”, ironizó el denunciante, mientras mostraba el recorrido del agua desde el 24 Carrera hasta el libramiento de Naciones Unidas, pasando frente a la Fiscalía General de la República.

La queja señala que la Comapa fue notificada de una fuga anterior en el 25 Carrera, pero en lugar de resolver el problema canalizó el agua hacia un dren que desemboca en un canal abierto. “¿Dónde está la Secretaría de Salud? ¿Dónde está Medio Ambiente? Esto es un foco de infección”, reclamó.

El ciudadano también advirtió sobre los malos olores que desde hace tiempo afectan a vecinos del fraccionamiento Naciones Unidas, y cuestionó la falta de atención del alcalde Eduardo Gattás. “Ahí se los encargo a los del fraccionamiento, cómo van a estar soportando estos olores. Qué bárbaro”, dijo.

Además de la contaminación, el recorrido mostró acumulación de basura y ramas, lo que agrava el riesgo sanitario. “No es el arroyo loco de Tula, es el puente por donde pasa el agua rumbo a Naciones Unidas”, señaló.

La denuncia se suma a una larga lista de reclamos ciudadanos por la ineficiencia de la Comapa y la omisión del gobierno municipal ante problemas de salud pública.

“Estamos viendo un crimen ambiental que corre a cielo abierto. Y nadie responde”, concluyó.