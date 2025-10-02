Por Agencias

Ciudad de México.- Al respaldar el mensaje de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en el Senado para advertir que quien se pase de la ley asumirá las consecuencias, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que: “compañero, si hay una prueba en el caso de Adán (Augusto López, coordinador de los senadores de Morena), o en cualquier otro caso de alguna gente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, pues debe responsabilizarse del hecho».

“De una vez les digo: en la propuesta de lo que por lo menos proyecto; también voy a ir con la Comisión Presidencial a decirles que entre algunas de mis ideas es que se elimine el fuero de los diputados, senadores; es la propuesta que se va a presentar de reforma electoral”, añadió. A pregunta expresa, dijo que esta reforma deberá presentarse en febrero al Congreso, pero declinó señalar si se pretende que tenga vigencia para las elecciones intermedias.

En referencia a la polémica que envuelve al coordinador de los senadores especialmente por haber designado a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco, ahora preso por sus vínculos con el crimen organizado, la Presidenta destacó que bajo la gestión de Augusto López en Tabasco se redujeron los delitos.

Salió en defensa del senador: “ahí están los datos en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de cómo fue que disminuyeron los delitos y luego sí, tiene un período en donde aumentan se pide la destitución del secretario y empiezan las investigaciones sobre este secretario, que después derivan en una orden. Nosotros no establecemos contubernio con nadie y cuando hay pruebas muy importantes se procede, pero quién hizo la denuncia del huachicol fue la Secretaría de Marina a partir de la información de aduanas”.

Tiene razón la secretaria de Gobernación pero así debe de ser, cero impunidad. Si se encuentra alguien con un caso de corrupción o de ilegalidad, tiene que presentarse la denuncia y la Fiscalía tiene que ver si hay suficientes pruebas para presentar una orden de aprehensión.

“Pero también hay investigaciones en el caso del gabinete de seguridad y hay detenciones que no se requieren politizar porque si hay pruebas se va a proceder por parte de la fiscalía. Nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda, o sea son detenciones en el gobierno debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración, no del pasado”.

-¿Con tanta polémica que involucra a Adán, usted cree que todavía aporta al movimiento?

-Eso es otra cosa. Lo tienen que decidir los senadores y yo no tengo porqué decidirlo. Están acostumbrados al viejo priismo ahora que está de moda la nueva serie que sacó Televisa, están acostumbrados al dedazo, te quito te pongo, jalo quita. Acostumbrados a que todo venga del presidente.

Consideró que el desgaste tiene que ver con los medios y la Presidenta orgullosamente estamos en un México distinto a pesar de lo que dicen los opositores que estamos en el autoritarismo, yo soy demócrata y actuó democráticamente.

-¿Usted considera que Adán sigue siendo un activo del movimiento?

-Eso es otra cosa, tiene que haber pruebas. Si hay una prueba en el caso de Adán o en cualquier otro caso de algún agente de Morena que esté involucrada en un acto ilícito tiene que responsabilizarse frente a la fiscalía por lo menos, porque yo también voy a ir con la Comisión Presidencial a decirles que algunas de mis ideas es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz/La Jornada).