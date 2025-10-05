Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad a nivel internacional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la capital del país, detuvieron a Nelson Arturo “N”, líder de una organización delictiva trasnacional (el tren de Aragua, de Venezuela), junto a dos de sus colaboradores, en la Ciudad de México.

En seguimiento a trabajos de inteligencia sobre una organización criminal, los agentes de seguridad desarrollaron diferentes líneas de investigación, con las cuales identificaron a Nelson Arturo “N”, líder y principal operador en México del grupo delictivo, quien está vinculado con delitos de trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

A dicho sujeto se le dio seguimiento en diversos estados del país y alcaldías, fue así que los agentes, al realizar recorridos de seguridad en la Ciudad de México, y al ver que no ponían en peligro a la ciudadanía, identificaron y detuvieron a Nelson Arturo “N”, quien estaba acompañado de otras dos personas. Al realizarles una inspección, les hallaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por lo anterior, Nelson Arturo “N” de 29 años y los otros dos hombres de 37 y 36 años fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Cabe mencionar que los detenidos cuentan con orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, además Nelson Arturo “N” tiene orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que hacen daño a la población, informó en comunicado oficial la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch.