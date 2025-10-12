Por Redacción

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que del 6 al 9 de octubre se registraron lluvias intensas en los estados de: Veracruz, 540 mm; Puebla, 487 mm; San Luis Potosí, 298 mm; Hidalgo, 245 mm; y Querétaro, 232 mm.

Desde el primer momento, se activaron los Planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), así como los planes de emergencia estatales y municipales, garantizando una respuesta inmediata y coordinada.

Se mantiene comunicación permanente con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, para reforzar las acciones de auxilio, atención y recuperación en beneficio de la población.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se convocó al Comité Nacional de Protección Civil, que sesionó el viernes 10 de octubre, a las 12:00h y el sábado 11 de octubre, a las 12:30h, con el propósito de evaluar los avances y fortalecer la coordinación nacional ante esta contingencia.

Acciones de auxilio y apoyo a la población

El Plan DN-III-E cuenta con 5 mil 400 elementos desplegados, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí.

Se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua.

Asimismo, están listas para distribución 9 mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada, con el compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades más afectadas.

Afectaciones reportadas

En Veracruz, los municipios con mayores daños son: Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.

Las autoridades estatales reportaron 41 personas fallecidas: 15 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro. Además, se mantienen las labores de búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias.

Restablecimiento de servicios estratégicos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que en las cinco entidades resultaron afectados 320 mil 386 usuarios, equivalente al 2.55% del total.

Al momento, el servicio eléctrico ha sido restablecido al 75.24%, es decir, 241 mil 052 usuarios, y se continúa con las labores para restablecer el suministro a 79 mil 331 usuarios restantes.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reporta 1,056 km de la red carretera federal con afectaciones en los cinco estados.

A la fecha, 664 km han sido rehabilitados, 392 km se encuentran en atención y 112 km permanecen interrumpidos. En las labores participan 122 equipos de maquinaria y 245 elementos, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene sus acciones de manera coordinada y permanente para proteger la vida, el bienestar y la seguridad de las comunidades afectadas.

Por último, la SSPC a cargo de Omar García Hsarfuch, informó que en Puebla se identificaron afectaciones en 37 municipios, en San Luis Potosí 5 municipios, en Querétaro 7 municipios y en Hidalgo 13.