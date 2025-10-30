Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Senado de la República emitió la convocatoria para reponer tres magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), tras renuncias, cambios de cargo y una remoción por proceso penal. Las plazas corresponden a los espacios dejados por Edgar Danés Rojas, Blanca Eladia Hernández Rojas y Marcia Garza Robles.

La designación deberá realizarse por mayoría calificada en el Pleno del Senado. De no concretarse, Tamaulipas tendría que esperar hasta la próxima elección judicial en 2027, lo que prolongaría la irregularidad institucional.

Además de Tamaulipas, otros estados como Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas repondrán una magistratura, mientras que Sinaloa cubrirá dos.

La Comisión de Justicia evaluará perfiles del 10 al 14 de noviembre y enviará una lista no vinculante a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que propondrá los nombres finales al Pleno. La votación será por cédula, conforme a la Constitución.

Los nuevos magistrados deberán asumir funciones en noviembre de 2025, al concluir los nombramientos hechos en 2018. Durarán siete años en el cargo y deberán acreditar al menos diez años de experiencia en Derecho, buena reputación, residencia en Tamaulipas y no haber sido dirigentes partidistas recientes.

Cabe señalar que Marcia Garza Robles dejó el cargo en 2021 para incorporarse como consejera electoral, pero el Senado nunca realizó el relevo correspondiente. Ante la omisión, el TRIELTAM habilitó a la secretaria de acuerdos Gloria Graciela Reyna Hagelsieb como magistrada, mediante una decisión interna tomada por solo dos magistrados, sin acuerdo formal del Senado.