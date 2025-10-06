Por Agencias

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México reportó la asistencia de más de 400 mil personas durante el mitin realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por su primer año de administración.

En un comunicado, reportó saldo blanco durante la concentración en el Zócalo capitalino, a donde llegaron provenientes de todas las entidades del país y de las 16 alcaldías, «para participar en una jornada caracterizada por el orden, la organización y el entusiasmo ciudadano».

El mitin, indicó, se caracterizó por su amplia participación social, ambiente de respeto, «y la expresión de apoyo y reconocimiento» hacia la presidenta Sheinbaum, «cuya gestión ha contado con el respaldo y la confianza de la ciudadanía».