Por Redacción

Tijuana, Baja California.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Eduardo “R”, por su responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

La carpeta de investigación derivó de la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH), suscrito por elementos de la Policía Municipal de Tijuana, quienes atendieron una denuncia ciudadana en la que reportaron que en un domicilio había personas secuestradas.

Posteriormente, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvieron a Eduardo “R” y rescataron a dos víctimas que refirieron haber sido engañadas y encerradas en contra de su voluntad por el hoy sentenciado, quien cobraba una cantidad de dinero a sus familiares con la promesa de llevarlos a los Estados Unidos de América.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), el cual, luego de diversos procedimientos, aportó las pruebas suficientes para que el Juez le dictara, en juicio oral, sentencia condenatoria de 40 años de prisión en el Centro de Reinserción Social de Tijuana.