Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de marcomenudeo y alteración o modificación de datos de identificación vehicular.

El mandamiento judicial fue otorgado por la Jueza de Control y fue cumplimentado en un predio ubicado en la colonia 5 de Diciembre, de este municipio, donde se aseguraron una camioneta marca Chevrolet Sonora, modelo 2004, la cual portaba placa de circulación del estado de Texas.

Al verificarla se constató que dicha placa correspondía a un vehículo Ford F-150, motivo por el cual el automotor fue asegurado.

Asimismo, en la banqueta del predio se localizaron bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, y en el interior del inmueble se encontró una bolsa negra que contenía bolsas plásticas con el mismo contenido, procediendo a su aseguramiento.

El inmueble quedó resguardado conforme a derecho, y todos los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.