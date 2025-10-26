Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Una denuncia ciudadana permitió al personal de la Guardia Estatal detener a una persona y asegurar diversas sustancias ilícitas durante un operativo de vigilancia en la colonia La Cima de Matamoros.

El aseguramiento se logró tras recibir una denuncia ciudadana al 089 sobre presunta venta de droga en la zona.

Al arribar al punto señalado, los agentes visualizaron a un hombre en vía pública y procedieron a realizarle una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias 105 bolsas transparentes que contenían sustancias con características de narcóticos.

Ante los indicios, los elementos procedieron a su detención y aseguramiento de la evidencia, misma que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), a fin de dar continuidad a las investigaciones y deslindar responsabilidades.