Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, sostuvo un encuentro con los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud y que permanecen en el centro de detención Ktziot, en territorio israelí.

La Cancillería aseguró que todos se encuentran en buen estado.

Durante la reunión, los connacionales expresaron su agradecimiento por el acompañamiento y la asistencia consular que recibieron, así como por la comunicación constante que mantuvieron con la embajada de México durante el trayecto de la flotilla.

De acuerdo con la SRE, los seis mexicanos aceptaron su repatriación voluntaria a territorio nacional, por lo que ya se iniciaron las gestiones correspondientes ante las autoridades israelíes, con el objetivo de que el proceso se lleve a cabo a la brevedad posible.

La Cancillería también confirmó que una connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se encuentra en buen estado, y precisó que mantiene comunicación con ella y le brinda asistencia consular.

La dependencia destacó que se mantiene en contacto permanente con los familiares de los detenidos y reiteró su compromiso de proteger la seguridad e integridad de las y los mexicanos en el exterior, como lo ha hecho desde que inició el seguimiento al caso de la Flotilla Global Sumud. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).