Por Redacción

Michoacán de Ocampo, Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de tres personas, por su probable responsabilidad en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a Rafael “B”, Jorge “C” y Samuel “R”, en la comunidad de Santa Cruz, en Zinapécuaro, Michoacán, asegurándoles tres armas de fuego tipo fusil, una de ellas Barrett con cargadores y cartuchos útiles; además de cinco granadas, chalecos tácticos con las siglas de una organización delictiva y fornituras.

Posteriormente y con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), el Juez decretó vinculación a proceso a Rafael “B”, por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo; para Jorge “C”, por portación de arma de fuego y cargadores; mientras que Samuel “R”, por acopio de armas de fuego, portación de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se dictó prisión preventiva oficiosa en contra de los tres imputados y cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

