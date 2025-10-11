Por Agencias

Villahermosa, Tabasco.- La dirigencia nacional de Morena informó en Tabasco que este viernes fue expulsado de este partido Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en esta entidad, al confirmar que se le canceló definitivamente su registro; previamente le habían suspendido sus derechos partidistas.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia expulsó de manera definitiva al presunto cabecilla de la banda ‘La Barredora’, pues indicó que esa instancia partidista “tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez”.

Agregó que si el ex funcionario de Tabasco hoy está en la cárcel es gracias a los gobiernos morenistas y rechazó que este caso pueda ser comparado con el de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.

La dirigencia del partido guinda manifestó que “no existe la impunidad ni la complicidad, por lo que no se protege ni solapa a nadie”. (René Alberto López/La Jornada).