Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La deserción escolar en Tamaulipas ha mostrado una tendencia a la baja gracias a programas como “Rita Cetina”, Becas Benito Juárez, mejoras en infraestructura educativa y estrategias de alerta temprana, informó Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, coordinadora estatal de Becas para el Bienestar.

“Estos apoyos están diseñados para que los estudiantes puedan mantenerse en el sistema educativo y completar sus estudios, desde preescolar hasta universidad”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que la educación media superior sigue siendo el nivel más vulnerable, con una tasa de abandono del 10.2 por ciento, cifra que supera la media nacional, ubicada en 8.7 por ciento.

“En preparatoria es donde se acentúa el abandono escolar. En universidad también estamos por encima del promedio nacional: 8.7 por ciento contra el 6 por ciento del país”, explicó.

Según el Anuario Estadístico de la SET 2024-2025, la deserción en primaria es de apenas 0.1%, por debajo del promedio nacional (0.3 por ciento). En secundaria, sin embargo, el indicador estatal es de 3.5 por ciento, también superior al nacional (2.7 por ciento).

Ochoa Becerra destacó que la deserción escolar es una problemática multinivel y nacional, y requiere atención integral, incluyendo el fortalecimiento de vínculos con las familias, seguimiento académico y apoyo emocional.