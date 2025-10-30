Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Hugo Fonseca Reyes, negó categóricamente las acusaciones sobre presunto desvío de recursos en el programa de becas 60, e indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectó ninguna anomalía en el uso del presupuesto.

“Desde el 30 de septiembre tenemos el resultado de la auditoría, y no hay observaciones. Todo se hizo conforme a los lineamientos”, insistió Fonseca.

El funcionario atribuyó los señalamientos a una mezcla de mala información, desconocimiento y tintes políticos, y aseguró que el programa fue operado con apego a la normativa vigente. También destacó que los lineamientos del programa fueron modificados recientemente, tras más de una década sin ajustes, para restringir el número de beneficiarios por docente y establecer montos máximos.

Sobre los nombres de funcionarios y familias que aparecen en listas de beneficiarios, Fonseca aclaró que la asignación de becas corresponde a la Sección 30 del SNTE, mientras que la Unidad Ejecutiva de la SET únicamente recepcionó y verificó la documentación.

Respecto a los montos elevados, algunos superiores a 100 mil pesos, el subsecretario explicó que no corresponden a una sola persona, sino a la suma de varios beneficiarios bajo una misma solicitud, y que algunos cheques fueron cancelados por no ser cobrados.

“Estamos tranquilos. Si hubiese algo irregular, la Auditoría lo habría señalado”, reiteró.