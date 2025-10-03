Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bien preocupante la jornada de inseguridad ocurrida en Cd. Victoria este miércoles 1 de octubre: carros afectados por «ponchallantas» en el Libramiento Naciones Unidas, 3 patrullas policiacas a toda velocidad que a las 7:27 pm se pasaron en rojo en la esquina del 8 Boulevard Echeverría (viví estos 2 asuntos), y otros incidentes violentos son de preocupar, pero más inquieta lo dicho por el vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas, Willy Zúñiga, quien declaró a reporteros locales que en hechos de riesgo registrados en la entidad, como el ocurrido recientemente en Padilla, es la Guardia Estatal la que ha actuado de modo directo, mientras que las fuerzas federales están sin desplegarse.

El vocero Willy acaba de decir que «no es la primera ocasión que no apoyan las fuerzas federales. La Guardia Estatal es quien acude la mayor parte o en todas las ocasiones; eso nos debe llevar a indagar qué está ocurriendo».

Es evidente que ante hechos violentos las corporaciones policiacas federales no actúan. ¿Acaso no saben que existe un Pacto Federal? No la chiflen que es cantada.

Ya lo escribí en este espacio hace un mes. En viaje en carro, en pleno día, estas vacaciones no detecté, no vi, en la Carretera Victoria-La Pesca ni en la Carretera Victoria-Tampico, en traslados de ida y vuelta… ni una sola patrulla de la Guardia Nacional. Y correcto la Victoria-La Pesca es una vía estatal, pero la Victoria-Tampico es una carretera federal. ¿Qué no entienden los jefazos de la Guardia Nacional lo que es el Pacto Federal. O como bien dice el Vocero Willy Zúñiga: «Eso nos debe llevar a indagar qué es lo que está ocurriendo».

AVA IMPULSA A CD. VICTORIA COMO ATRACTIVO TURISTICO

El jefazo de la Secretaría estatal de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez presentó ante empresarias y empresarios de la Cámara Nacional de Comerico, CANACO de Victoria una ambiciosa visión para el turismo en el estado.

Destacó el funcionario innovadores productos turísticos en desarrollo y el fortalecimiento de los ya existentes, impulsados por la inversión que apoya el gobernador Américo Villarreal Anaya, para posicionar a Tamaulipas como un destino líder .

Además de hablar sobre la tienda que se tiene en el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), “Tamaulipas se Transforma”, y “Punto Tamaulipas” en Ciudad Victoria, donde hay a la venta y exposición productos 100 por ciento artesanales, elaborados por tamaulipecos y tamaulipecas.

“Esto, como parte del trabajo que realiza la secretaría para promocionar y dar a conocer el talento tamaulipeco, así como el fortalecimiento de otras áreas, como la gastronomía con el Corredor Gastronómico Interejidal, entre otros más”, refirió Benjamín Hernández.

En la reunión el funcionario estatal escuchó peticiones y comentarios de la gente de la CANACO que le mostraron interés en trabajar en conjunto en más difusión para Tamaulipas y Victoria, con más atracción de congresos y eventos deportivos, y culturales.

PODER JUDICIAL TAMALIPAS, YA QUEDÓ

Desde esta semana ya quedó integrado el nuevo Poder Judicial en las tierras del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. En este «Tiempo de Mujeres», la presidenta es la abogada Tania Gisela Contreras López, del mero municipio de Hidalgo, que acaba ella de cumplir 48 años de edad y es egresada de la Facultad de Derecho UAT Victoria.

Integran este nuevo Poder Judicial las magistradas Minerva Cáceres Vázquez, Griselda Marisol Vázquez García, Guillermina Reynoso Ochoa, Teresa Olivia Blanco Alvizo, así como los magistrados Adrián Alberto Sánchez Salazar, Ignacio García Zúñiga, Oscar Alberto Lara Sosa, Raúl Robles Caballero, y Esteban Etienne Ruiz.

Ahora bien quedan como magistrados de Salas Regional, en Reynosa la Lic. Marisa Iracema Rodríguez López; en la tierra de Cuco Sánchez-Altamira-, María Victoria Porras Pulido; en Victoria el abogado Felipe de Jesús Mendoza Requena. Quedó de Magistrada Auxiliar la Lic. María del Consuelo Terán Rodríguez. Todos ellos fueron electos por la ciudadanía. Esperemos no fallen en la impartición de Justicia. NOS VEMOS.

[email protected]