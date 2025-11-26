Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) informó que el acoso escolar y problemas con el derecho a la educación son los asuntos que más se atienden en este organismo.

Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva de SIPINNA, explicó que desde la Comisión para poner fin a todo tipo de violencia se desarrollan talleres y sensibilizaciones dirigidas a servidores públicos, madres, tutores y cuidadores de la infancia.

“Los asuntos que más llegan a la oficina son acoso escolar y temas relacionados con niños con autismo y el derecho a la educación”, detalló.

Su declaración surge después de que se le cuestionó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública señaló que los menores de edad participan en al menos el 10 por ciento de los delitos, principalmente del fuero federal.

Salazar Márquez reiteró que SIPINNA impulsa programas de prevención desde temprana edad.

Entre las estrategias aplicadas este año destacan las jornadas estatales de prevención del abuso sexual infantil y del acoso, además del programa Caminar, que brinda a padres y tutores herramientas de comunicación con sus hijos. “Nada es suficiente, hay que seguir trabajando, pero sí se está en ello”, reconoció Salazar Márquez.

Actualmente, SIPINNA prepara un diagnóstico que se levantará de enero a mayo en varias escuelas para focalizar acciones contra la violencia escolar y ofrecer opciones de calidad de vida a la niñez. Dicho diagnóstico permitirá definir nuevas estrategias de prevención en coordinación con otras dependencias estatales.