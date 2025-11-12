Por Agencias

Apodaca, Nuevo León.- Un avión proveniente de Tijuana rumbo a Veracruz tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de que uno de sus pasajeros mostró conductas hostiles durante el vuelo.

Así lo comunicó la compañía Volaris, aerolínea de la cual provenía el vuelo, en un comunicado en sus redes sociales en donde señaló que fue una falsa alarma la posibilidad de encontrar un explosivo o un arma de fuego.

“Volaris informa que el vuelo 3382, que partió de Tijuana rumbo a Veracruz, aterrizó en la ciudad de Monterrey debido a la presencia de un cliente que no acató las indicaciones de seguridad de la tripulación y se comportó de manera disruptiva hacia sus acompañantes y tripulación”, destacó la aerolínea en un comunicado.

De acuerdo con la compañía, la persona fue controlada por la tripulación y el capitán del avión confirmó que en ningún momento estuvieron los tripulantes o el personal en peligro.

“Al aterrizar en Monterrey, el avión fue atendido con diligencia y prontitud por las autoridades locales y elementos de la Guardia Nacional, mismos que procedieron con la detención del pasajero disruptivo”, detallaron.

Alrededor de las 20:48 horas, el Aeropuerto Internacional de Monterrey informó a través de su cuenta de que se activaron los protocolos de emergencia con elementos de seguridad luego de que se diera a conocer una amenaza y que por ende, tuviera que aterrizar de emergencia el avión.

“Se activaron los procedimientos de emergencia para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz. Las autoridades aeroportuarias se encuentran atendiéndolo; las operaciones del aeropuerto se están llevando a cabo de manera normal”, señaló de manera breve en su mensaje.

De acuerdo con el aeropuerto, en ningún momento se cerraron las operaciones de ninguna terminal, versión que trascendió como primera versión de los hechos.

Así mismo, el aeropuerto informó después que los vuelos que fueron desviados como medida preventiva regresaron a sus destinos correspondientes. (Vianney Carrera/La Jornada).