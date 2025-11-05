Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que para enfrentar la crisis en Michoacán -que se acrecentó con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su administración comenzará a delinear a partir de este martes el Plan Michoacán por la paz y la justicia.

Este proyecto, dijo en Palacio Nacional, se construirá con las aportaciones de todos los sectores del estado -sociales, pueblos originarios, económico y político-, y confió en presentarlo este fin de semana o a más tardar a inicios de la próxima.

“A partir del día de hoy comenzaremos este trabajo y esperamos, con este diálogo abierto a distintos sectores, el fin de semana y si no a principios de la próxima, podamos estar presentando este plan para la paz y la justicia en Michoacán, sustentado no en la violencia, sino en la construcción de la paz; sí, con seguridad, con justicia, pero con una serie de acciones que queremos construir con el pueblo de Michoacán”.

Detalló que el plan se basará en tres ejes centrales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.

Reiteró lo dicho en torno al asesinato del presidente municipal de Uruapan: “El día de ayer comenté, dije, lo afirmo, nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo. Compartimos ese sentimiento, su cobarde homicidio duele no sólo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”.

La jefa del Ejecutivo destacó que Manzo representa a los hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega y que cree que la política es para transformar, no para destruir.

“Contrario a los de siempre, a los que ya conocemos, a quienes no les importa lo que pasa en Michoacán, nosotros no hacemos política a partir del dolor”, por ello, presentó este plan de justicia y paz para la entidad.

Se trata de “una estrategia integral que parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La paz no se construye con fuerza, sino con las personas, el respeto a las comunidades”.

La mandataria indicó que esta semana, todos los integrantes de su gabinete escucharán las voces de los diferentes sectores del estado para construir este proyecto. Asimismo, dijo que esta tarde se reuniría con todo su gabinete para definir las acciones.

Sobre los tres ejes, planteó que en el rubro de seguridad y justicia, entre otros, se incluirá el fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán, no sólo de la Guardia Nacional, sino con unidades conjuntas: GN, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Estatal, fiscalía local enfocada principalmente en homicidios y extorsiones.

Propuso a la fiscalía estatal la creación de una fiscalía especial para la atención de delitos de alto impacto.

También incluirá mesas de seguridad quincenales con el gabinete de seguridad, sistema de alerta para los presidentes municipales, fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión.

En el caso de segundo eje, se planea el desarrollo económico, garantía de seguridad social y salarios dignos a trabajadores agricultores y de la cultura de exportación, convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar, entre otros.

En lo que toca a educación y cultura, la mandataria detalló que se consideran mesas de cultura de paz, una campaña estatal Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, programa escuelas de paz, becas para transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario, centros de alto rendimiento local, centros regionales de cultura, entre otros.

“Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco, Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme que ha sabido levantarse una y otra vez, y no están solos”, sostuvo. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).