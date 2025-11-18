Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con la encuesta nacional de Arias Consultores publicada en noviembre de 2025, los alcaldes de la Cuarta Transformación (Morena, PT y Partido Verde) se ubican en el bloque de peor evaluación ciudadana, con niveles de aprobación que apenas rondan entre el 20 y 23 por ciento.

El estudio de Arias Consultores mide la percepción ciudadana en aspectos clave de la gestión municipal:

– Desempeño general del alcalde

– Servicios públicos (agua, alumbrado, limpieza)

– Seguridad pública

– Cercanía y confianza ciudadana

– Capacidad de respuesta ante problemas locales

El alcalde Eduardo Gattás Báez (Morena) figura dentro del citado bloque crítico:

– Su aprobación lo coloca en el sótano del ranking nacional, alrededor del lugar 57 de 100 alcaldes.

– La encuesta confirma la desconfianza ciudadana hacia su gestión, marcada por deficiencias en servicios públicos y percepción de inseguridad.

– En evaluaciones previas ya había descendido del lugar 13 al 57 en cuestión de meses; ahora se mantiene entre los peores alcaldes del país.

CONTRASTE NACIONAL

Mientras alcaldes del PRD (los pocos que le quedaron) alcanzan un promedio de 52% de aprobación, y los de Movimiento Ciudadano rondan el 46%, los de Morena apenas superan el 20%, reflejando un desgaste político y social en las capitales gobernadas por la 4T.

La fuente oficial que contiene dicha información es Arias Consultores (Ranking de Alcaldes, noviembre 2025).