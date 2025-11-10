Por Agencias

Ciudad de México.- El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguran armamento y material explosivo en Michoacán, entre ellos 52 kilos de material explosivo, un Fusil AK-47 calibre 7.62 mm, 20 cargadores y mil 790 cartuchos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres sobre el libramiento Cotija, municipio de Cotija, Michoacán, localizaron un vehículo en estado de abandono con las puertas abiertas y al realizarle una inspección localizaron en su interior dicho armamento.

Indicó que todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Agregó que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.

“De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población”. (César Arellano e Iván Saldaña/La Jornada).