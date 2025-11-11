Erik ‘N’ mató a su ex pareja en Los Ángeles y condujo hasta Tijuana con el cadáver como copiloto

Por Agencias

Tijuana, Baja California.- Un hombre de 44 años viajó 218 kilómetros -desde el condado de Los Ángeles hasta Tijuana- con el cadáver de su ex pareja en el asiento del copiloto. Ya en la ciudad, llegó hasta la colonia 10 de Mayo, donde lo detuvieron porque su madre llamó a la policía.

Erick “N” cruzó la frontera por la aduana de San Ysidro, y se desplazó por la ciudad hasta llegar a la colonia donde vive su madre. Fue ella quien reportó a la policía que había un cuerpo en un vehículo que estaba estacionado frente a su casa.

Según el testimonio del presunto homicida, en Los Ángeles discutió con su pareja y la asesinó, una mujer cuya identidad se reservó. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la madre del presunto asesino reportó que Erick ‘N’ llegó a su domicilio a bordo de un vehículo Dodge Charger color gris, y que le comentó que había discutido con su pareja.

Al revisar el vehículo, los agentes se toparon con el cuerpo de la mujer en el asiento del copiloto «que no respondía a los estímulos y presentaba signos de rigidez». El mismo detenido confesó que los hechos «habrían ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, California, donde presuntamente privó de la vida a su pareja sentimental, trasladando posteriormente el cuerpo hasta territorio mexicano», según el comunicado.

Este caso forma parte del panorama urbano de Tijuana, donde todos los días hay personas asesinadas, casi siempre por arma de fuego; cuerpos abandonados en tambos de basura o agresiones armadas dentro de las viviendas. (La Jornada Baja California).