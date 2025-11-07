Por Redacción

CDMX, México.- En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de dicho país a una persona de nacionalidad mexicana, requerida por la Corte Federal para el Distrito de Columbia, por los delitos de asociación delictuosa, fraude, robo de identidad y lavado de dinero.

Martha “J”, como parte de una asociación delictiva, defraudó a personas con residencia en los Estados Unidos propietarias de inmuebles vacacionales en México, por alrededor de 527 millones de pesos. Fue detenida en octubre de 2023 en León, Guanajuato.

Posteriormente, el Gobierno de México concedió su extradición y fue entregada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a los agentes designados para su traslado al país referido.