Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de 170 figuras educativas, entre supervisores escolares, jefes de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos (ATP) y personal de estructura educativa, participaron en la Reunión Informativa y de Seguimiento para la Educación Básica, efectuada en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM).

La subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, informó que el objetivo de esta reunión fue fortalecer la práctica educativa de las supervisoras y supervisores de educación secundaria, mediante la recepción de información oportuna y el acompañamiento necesario para impulsar el liderazgo, promoviendo así una educación de calidad alineada con la metodología de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Indicó que se busca promover una perspectiva humanista, científica, inclusiva y con igualdad de género que optimice su labor de manera eficaz en los servicios educativos, fomentando una gestión educativa efectiva que potencie el trabajo colaborativo y, por ende, mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas secundarias.

Por su parte, Jorge Luis Vázquez Valdez, director de Educación Secundaria, resaltó la relevancia de esta reunión de trabajo, enfocada en el fortalecimiento de la enseñanza que se ofrece en las aulas, bajo una perspectiva humanista, científica, inclusiva y con igualdad de género.

Durante la Reunión Informativa y de Seguimiento para la Educación Básica se destacó el respaldo que este nivel educativo recibe de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, y del gobernador Américo Villarreal Anaya, quienes impulsan la actualización y especialización de las y los docentes con el fin de brindar una educación de calidad.