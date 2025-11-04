Por Redacción

Cancún, Quintana Roo, México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Quintana Roo, obtuvo del Juez de Control, en juicio oral, sentencia condenatoria en contra de una persona, por su responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego y de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

De acuerdo con los hechos, en agosto de 2023, durante la ejecución de una orden de cateo en Tulum, Quintana Roo, en el kilómetro 8.5 de la carretera Tulum–Boca Paila, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a Andrés “M”, asegurándole un arma de fuego, 187 cartuchos, un cargador, clorhidrato de metanfetamina, marihuana y numerario.

Por estos hechos, y tras una serie de procedimientos jurídicos, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó las pruebas necesarias para que la Jueza de Control dictara sentencia condenatoria de nueve años de prisión en su contra por los delitos referidos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.